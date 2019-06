Trenta tonni trovati lungo fiume Eleuterio, indagini

(ANSA) - PALERMO, 1 GIU - Trenta tonni sono stati trovati lungo il fiume Eleuterio nei pressi di Misilmeri dopo una segnalazione anonima arrivata alla guardia forestale. Per il loro recupero sono intervenuti i vigili del fuoco e una società specializzata. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale.

Indagini sono stati avviate per accertare le cause dell'anomalo ritrovamento. (ANSA).