Giardino dinamico in piazza Parlamento

(ANSA) - PALERMO, 1 GIU - In piazza del Parlamento, incastonata tra Palazzo Reale, Villa Bonanno e il Cassaro, nasce "Passage to Mediterranean", un giardino culturale dinamico. Alla presenza del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, del direttore generale della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso e di Mario Faro, vice presidente della Fondazione Radicepura, stamani sono state spiegate, nel dettaglio, le fasi del progetto. Il giardino, ideato da un team di architetti paesaggisti e studenti dell'Università MEF di Istanbul è la sintesi perfetta del dialogo tra culture e inserisce un elemento naturale su una piazza finora soffocata dall'asfalto.

Rappresenta con un linguaggio delegato alla botanica e al paesaggio la centralità strategica della Sicilia nel Mediterraneo come incrocio di culture e popoli.