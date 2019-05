"Una marina di libri" a Palermo celebra Sciascia e Sellerio

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Giunta alla decima edizione, "Una marina di libri" animerà i viali dell'Orto Botanico a Palermo dal 6 al 9 giugno, celebrando più di un anniversario: i 10 anni del festival, i 50 anni della casa editrice Sellerio, i 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia. "Isola/Isole" è il titolo della rassegna, un'occasione per parlare della Sicilia come luogo di narrazione, di sogni e di incubi. Un programma fitto di presentazioni e incontri, presentato oggi in conferenza stampa.

"Per una manifestazione come questa - scrive Antonio Sellerio - giungere al decimo anno è uno straordinario traguardo. Avremo un incontro per ricordare i 50 anni della casa editrice e delle sue firme più autorevoli, e, non ultimo, i 40 anni della collana 'La memoria'". L'inaugurazione è dedicata, il 6 giugno alle 17,00 al giornalismo, in collaborazione con L'Espresso, per parlare de "Il porto dei diritti negati", con Lirio Abbate e Marco Damilano, un dibattito su diritti e democrazia. Tra gli ospiti Manuel Vilas, Clara Uson, Valerio Massimo Manfredi, Enrico Deaglio e molti altri. Tommaso Pincio racconterà Primo Levi come scrittore di fantascienza, mentre Enrico Deaglio e Franco Nicastro parleranno di Mario Puzo, a 50 anni dalla pubblicazione de "Il padrino". Si parlerà di mafia e antimafia anche con Attilio Bolzoni; le testimonianze di Felice Cavallaro, Giulio Francese, Lucio Luca, e Franco Nicastro ricorderanno Mario Francese a 40 anni dalla morte. Tre gli appuntamenti del Palermo Pride, storico partner di Una marina di libri, dedicati alla poesia di Marti Bras, alle "Memorie di Adriano" di Yourcenar e ai fumetti lgbt; tre anche gli incontri curati dalla Questura di Palermo dedicati a investigatori veri, di carta e di celluloide: con Cristina Cassar Scalia, Paola Di Simone; il questore Virgilio Albarelli, Giacomo Cacciatore e Roberto Greco; il regista e lo sceneggiatore de "Il Cacciatore", Davide Marengo e Fabio Paladini. Con Panormos International Weeks, progetto culturale di Evelina Santangelo e Paola Caridi, si rifletterà sul Mediterraneo grazie alla presenza di Vittorio Longhi, Laura Pugno e Nathalie Handel. Nella stessa direzione la presenza di Medici senza Frontiere e HRYO che parteciperanno, tra gli altri, al dibatto "In mezzo al mare". La sezione dedicata alla letteratura per i ragazzi, infine, è curata dalla libreria Dudi.(ANSA).