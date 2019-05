Premi: Ludovico Corrao per la Pace a Medici Senza Frontiere

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Nasce a Gibellina il "Premio Stella della Pace Ludovico Corrao", per il dialogo tra le culture mediterranee", un premio ideato e organizzato dall'Amministrazione comunale assegnato ogni anno a quelle personalità o organizzazioni umanitarie che mediante la loro azione solidale promuovono i temi della pace, del sostegno umanitario, del dialogo culturale ed interetnico tra i popoli dei Paesi del Mare Mediterraneo. Il premio è intitolato a Ludovico Corrao, ex sindaco di Gibellina e parlamentare, animatore instancabile della rinascita della Valle del Belice dopo il terremoto del 1968.

La Giuria del Premio, composta per questa prima edizione da Francesca Corrao, Docente Universitario e Presidente Onorario, dal sindaco Salvatore Sutera, dagli assessori Tanino Bonifacio, Antonio Ferro, Gianluca Navarra, Daniela Pirrello e dal Presidente della Fondazione Orestiadi Calogero Pumilia, ha deciso di assegnare il Premio all'organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente "Medici Senza Frontiere", Premio Nobel per la Pace 1999. "Per l'importante azione umanitaria - si legge nella motivazione - che si concretizza quotidianamente con il soccorso medico-sanitario a migliaia di persone in tutte le aree geografiche del mondo vittime di emergenze, guerre e catastrofi naturali, testimoniando le sofferenze delle persone che assiste e accendendo i riflettori sulle emergenze umanitarie dimenticate. Come ieri Ludovico Corrao ha creato una risposta di cultura di pace, lavoro e bellezza per i terremotati, oggi Medici Senza Frontiere difende il diritto alla salute nelle zone di guerra, difende un diritto negato alle vittime dei conflitti".