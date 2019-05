Discarica nell'Agrigentino,22 denunciati

(ANSA) - AGRIGENTO, 31 MAG - I carabinieri hanno denunciato 22 persone accusate d'aver alimentato per mesi, con rifiuti di ogni genere, una discarica a cielo aperto di 1.500 metri quadrati all'ingresso di Porto Empedocle (Agrigento).

L'inchiesta, chiamata 'Stop & go', è stata avviata nell'ottobre dello scorso anno: l'intera zona è stata disseminata di telecamere che hanno consentito di rintracciare e sequestrare 13 veicoli tra furgoni, auto e camion i cui conducenti dopo aver abbandonato i rifiuti si allontanavano rapidamente. Sono state comminate sanzioni per complessivi 14mila euro.