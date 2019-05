Beni Culturali: al Duomo di Monreale visite guidate by night

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Torna Monreale by night, il suggestivo itinerario di visita che mette insieme il Duomo e il Chiostro, grazie alla collaborazione sinergica tra la Basilica Cattedrale di Monreale, la Soprintendenza e CoopCulture (che da dicembre 2017 gestisce i servizi aggiuntivi del Chiostro dei benedettini). L'iniziativa prenderà il via ogni venerdì sera, a partire dal 31 maggio. Il percorso di visita si snoda dalla biglietteria recuperata, entra nel chiostro benedettino - che di notte acquista una luce diversa, immerso in un silenzio quasi irreale - e attraverso uno speciale passaggio interno, passerà nello spazio sacro del Duomo. La guida condurrà gli spettatori nell'esplorazione del Duomo, leggerà il Vecchio e il Nuovo Testamento sui mosaici, farà ammirare il Cristo Pantocratore prima di passare alla cappella del Crocifisso - meglio nota come Cappella Roano, dal nome del suo fondatore - che accoglie il Tesoro; per ritornare poi lungo gli ambulacri del chiostro. Una visita di qualità, per un pubblico attento, che permetterà una cura estrema del racconto affascinante che si immerge nella storia siciliana. La partecipazione è fino a esaurimento posti disponibili motivo per cui si consiglia di prenotare al numero 091.7489995. Durante il giorno, il complesso di Monreale, il chiostro e il duomo, si visitano con un unico biglietto. Grazie ai restauri degli spazi della biglietteria del chiostro di Monreale, sponsorizzata da Coopculture e realizzata in sinergia con la Soprintendenza di Palermo, sono stati riportati alla luce affreschi di straordinaria bellezza. Nella nuova biglietteria del chiostro, dotata di un bookshop, sono esposti oggetti d'arte nati dalle mani degli artigiani siciliani.