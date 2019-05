Vede Cc e ingoia condom con dosi cocaina

(ANSA) - RANDAZZO (CATANIA), 29 MAG - I Carabinieri di Randazzo, nel Catanese, lo bloccano per un controllo mentre è alla guida di una Fiat Panda e lui, nel tentativo di evitare l'arresto per spaccio di droga, ingoia un preservativo con dentro delle dosi di cocaina. Un escamotage che non è servito ad evitare il carcere a un pusher di 53 anni, Vincenzo Lo Giudice.

Militari dell'Arma, infatti, lo hanno portato nell'ospedale 'Castiglione Prestianni' di Bronte dove, tramite un'apposita terapia medica, è stato possibile 'recuperare' il condom e il suo contenuto. Nel frattempo altri carabinieri della compagnia di Randazzo hanno perquisito sia il domicilio ufficiale che la casa di campagna del 53enne, trovando e sequestrando una rivoltella calibro 38, 29 cartucce, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per confezionare 'dosi' di sostanze stupefacenti. Lo Giudice, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato condotto nella casa circondariale di Catania. (ANSA).