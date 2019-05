Maltrattava alunni, maestra sospesa per due mesi nell'Ennese

(ANSA) - ENNA, 29 MAG - Una maestra di 60 anni, in servizio in un asilo pubblico a Nicosia, nell'Ennese, è stata sospesa dall'insegnamento per due mesi. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra 5 e 6 anni.

I Carabinieri - che le hanno notificato il provvedimento - avrebbero documentato spinte, schiaffi e strattonamenti da parte dell'insegnante nei confronti dei piccoli. Le indagini, condotte dagli uomini dell'Arma di Nicosia, sono iniziate lo scorso marzo a seguito di segnalazioni sulle condotte anomale della maestra.

Ora è arrivato la misura cautelare disposta dalla magistratura.

(ANSA).