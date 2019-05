A Catania 'Terzo Paradiso' di Pistoletto

(ANSA) - CATANIA, 29 MAG - Frammenti di plastica recuperati nelle acque dei porti di Catania e di Aci Castello e materiale raccolto da ambientalisti lungo i litorali ionici attaccati a una cima lunga 80 metri. E' il 'Terzo Paradiso', il progetto presentato per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2005 dal maestro Michelangelo Pistoletto che sarà realizzato nel capoluogo etneo. L'opera, promossa dalla fondazione Oelle Mediterraneo antico, rientra nel quadro della Giornata Mondiale dell'Ambiente e delle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Tutti i cittadini potranno partecipare, dal 30 maggio e al 5 giugno, alla composizione di quest'immensa installazione di plastica recuperata, circa 35 metri di lunghezza e 12 di larghezza, che sarà poi riciclata. Sarà posizionata su una piattaforma galleggiante di 800 metri quadrati per contribuire al progetto artistico dicendo simbolicamente "No all'inquinamento e alla plastica in mare". La presentazione finale l'8 giugno con l'artista e l'imprenditrice Ornella Laneri.