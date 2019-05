Giro, Cunego 'vede' bene Nibali

(ANSA) - APRICA (SONDRIO), 28 MAG - "In questo Giro d'Italia vedo bene Vincenzo Nibali, anche se Carapaz e Roglic sono due bei 'cagnacci'. Davvero difficili da battere su ogni terreno.

Penso e spero che Vincenzo possa attaccarli e vincere a Verona".

Damiano Cunego auspica un finale di Giro all'insegna dello 'Squalo', attualmente terzo nella generale, a 1'47" da Carapaz e 1' da Roglic. Cunego oggi si è presentato all'arrivo della 16/a tappa per presentare la 15/a Granfondo Gavia e Mortirolo, che si disputerà il 23 giugno ad Aprica. Il vincitore del Giro d'Italia 2004, di tre 'Lombardia' e di un'Amstel, farà da apripista all'evento che va in scena sulle strade del tappone odierno del Giro d'Italia. Tre i percorsi a disposizione dei cicloamatori: corto, 80 km, con 2.160 mt di dislivello; percorso medio, 150 km, 3.822 mt di dislivello; percorso lungo, 170 km, per 4.200 mt di dislivello. "L'anno in cui vinsi il Giro - ricorda Cunego - riuscìi a ottenere il successo dopo che avevamo attraversato il Gavia".