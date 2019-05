Ustica: a Palermo spettacolo conclude percorso per le scuole

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Uno spettacolo a conclusione di un percorso scolastico di approfondimento su temi legati alla Strage di Ustica e agli anni '80, che ha visto protagonisti gli studenti di alcuni istituti di Palermo e Bologna: il Liceo Copernico e il Liceo musicale Dalla del capoluogo emiliano e il Liceo Scientifico Galilei del capoluogo siciliano. L'iniziativa, nell'ambito del progetto 'DC VERO?', vincitore di un Bando del Miur e voluto dall'associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, è in programma proprio al Galilei di Palermo, mercoledì 29 maggio, alle 11.30. Hanno collaborato il Teatro Testoni di Bologna, il Teatro Libero di Palermo, le Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo, gli Istituti storici della Resistenza dell'Emilia-Romagna e della Sicilia, l'Associazione Libera.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, nasce dalle esperienze degli alunni dell'Accademia Belle Arti bolognese, che hanno curato un intervento di 'pulitura' del relitto del DC9 Itavia, custodito nel Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, si avvale della regia di Bruno Cappagli della Baracca Testoni Ragazzi di Bologna. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Daria Bonfietti, presidente associazione dei parenti delle vittime della Strage di Ustica, in cui morirono tutti gli 81 passeggeri del volo Bologna-Palermo, il 27 giugno 1980.(ANSA).