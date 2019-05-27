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EUROPEE: REGIONE SICILIA, DEFINITIVO

Redazione ANSA Sezioni pervenute 5300 sezioni News

(ANSA) - Sezioni pervenute 5300 sezioni su 5300.
    LISTE VOTI % ----------------------------------------------------------- MOVIMENTO 5 STELLE 479562 31,1 LEGA SALVINI PREMIER 319439 20,7 FORZA ITALIA 261340 16,9 PARTITO DEMOCRATICO 255741 16,6 FRATELLI D'ITALIA 117131 7,62 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 29089 1,89 LA SINISTRA 22487 1,46 EUROPA VERDE 18009 1,17 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 8613 0,56 PARTITO ANIMALISTA 7618 0,50 PARTITO COMUNISTA 7134 0,46 POPOLARI PER L'ITALIA 3836 0,25 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 3549 0,23 PARTITO PIRATA 2370 0,15 FORZA NUOVA 2017 0,13 (ANSA).
   

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