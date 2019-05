Archeologia sociale di 'Leggere antico'

(ANSA) - CATANIA, 27 MAG - Come si racconta un museo? Come si 'comunicano' la ricerca scientifica e i beni culturali? Quali libri e quali mezzi - inclusi i new media, come blog e social network - sono indispensabili per raccontare il mondo antico alla community reale e virtuale? Storytelling museale, educazione al patrimonio e turismo culturale, editoria specializzata: sono al centro degli appuntamenti di 'Leggere l'antico', l'1 e il 2 giugno al parco di Naxos. E' il primo festival dedicato a quella che viene definita 'archeologia pubblica o sociale', ossia la gestione, divulgazione e infine la condivisione con il pubblico dei beni culturali. Organizzato dal Parco Archeologico Naxos Taormina, in partnership con il festival letteratura Naxos Legge, Civita Sicilia e la locale sezione dell'Archeoclub, "Leggere l'antico" ospiterà numerose iniziative per appassionati e nuovi curiosi di tutte le età. (ANSA).