Prof sospesa: legali, tutto risolto? Non ci risulta

"Fino a questo momento non si è fatto sentire nessuno dal Ministero, riteniamo dunque che non si possa parlare di pace fatta e di tutto rientrato". Lo affermano Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna, gli avvocati della professoressa dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo Rosa Maria Dell'Aria, sospesa per 14 giorni dall'insegnamento dall'ufficio scolastico provinciale. "Sebbene avessimo richiesto un chiarimento definitivo della posizione della docente - afferma Luna - e considerato che il ministero non ha ancora ritenuto opportuno esplicitare per le vie ufficiali che la sanzione comminata è illegittima, a questo punto in assenza di elementi di novità nei prossimi giorni saremo costretti a depositare il ricorso al tribunale di Palermo".