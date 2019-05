Chiede pizzo,arrestato rampollo Graviano

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - I carabinieri del Ros con i militari del comando provinciale hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Palermo nei confronti di Antonino Graviano, 40 anni, appartenente alla famiglia del mandamento di Brancaccio, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di titolare di una impresa edile impegnata in lavori di ristrutturazione di un edificio che si trova nel quartiere palermitano. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal titolare della impresa. I militari nel corso di pedinamenti e intercettazioni hanno constatato come Graviano chiedeva soldi all'impresa per il mantenimento dei detenuti. Una volta i militari hanno documentato che dopo l'arrivo di Graviano tutti i dipendenti hanno lasciato il cantiere intimoriti dopo le minacce rivolte.