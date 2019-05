Prof sospesa: Salvini, la reintegrerei

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "La professoressa la incontro ora.

Non dipende da me, ma se fosse per me la reintegrerei". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Palermo, commentando la vicenda della docente Rosa Maria Dell'Aria sospesa dall'ufficio scolastico di Palermo per non aver vigilato sul lavoro svolto da alcuni suoi studenti in occasione della Giornata della memoria. "Però che il decreto sicurezza sia come le leggi razziali è una idiozia totale", ha aggiunto riferendosi al video dei ragazzi.