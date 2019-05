Mattarella, avanti in lotta a mafia

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Il loro sacrificio è divenuto motore di una riscossa di civiltà, che ha dato forza allo Stato nell'azione di contrasto e ha reso ancor più esigente il dovere dei cittadini e delle comunità di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 27 anni dalle stragi di via D'Amelio e Capaci affermando che la "riscossa ha già prodotto risultati importanti. Ma deve proseguire. Fino alla sconfitta definitiva della mafia".