Falcone:Orlando diserta cerimonia bunker

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deciso di disertare la cerimonia di commemorazione per le vittime della strage di Capaci che sta per cominciare nell'aula Bunker. Lo ha annunciato lo stesso Orlando, accogliendo all'ingresso dell'Aula Bunker il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo che stamattina aveva accolto al porto gli studenti provenienti da tutta Italia per le manifestazioni in ricordo di Giovanni Falcone e delle vittime della strage.