Falcone:sorella giudice, no a polemiche

"L'anniversario della strage di Capaci simboleggia l'unità della nazione nella lotta alle mafie e nella difesa della democrazia, della libertà e della legalità. Il 23 maggio si rende onore non solo a mio fratello Giovanni, a sua moglie Francesca Morvillo a Paolo Borsellino e agli eroici agenti delle scorte, ma anche a tutti gli altri uomini e donne delle istituzioni che hanno sacrificato le loro vite per tutti noi. Il mio augurio è che nessuna polemica sporchi le celebrazioni in ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. È fondamentale che quel giorno, come accade da 26 anni, le istituzioni confermino con la loro presenza l'impegno dello Stato". Lo dice alla vigilia della commemorazione della strage di Capaci Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992 e presidente della Fondazione Falcone. Nella strage, oltre ai due magistrati Falcone e Morvillo, morirono gli agenti della polizia di Stato della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. "Niente - aggiunge - deve incrinare l'entusiasmo e la gioia delle migliaia di bambini e ragazzi delle scuole di tutta Italia che vengono a Palermo e che vivono questo appuntamento come il coronamento di un anno di studio e di impegno sui temi della legalità e della democrazia. Il 23 maggio è soprattutto per loro".