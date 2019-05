Roland Garros,Fognini testa di serie n.9

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Sono state rese note le teste di serie, maschili e femminili, del prossimo torneo del Roland Garros, secondo Slam stagionale che scatterà domenica 26 sui campi in terra rossa di Parigi. Nel seeding maschile, dove sono assenti per infortunio Kevin Anderson e John Isner, sono tre gli azzurri presenti: Fabio Fognini (testa di serie n.9), Marco Cecchinato (n.17) e Matteo Berrettini (n.30). Il sorteggio del main draw avverrà giovedì sera. In campo maschile testa di serie n.1 è Novak Djokovic, seguito da Nadal, Federer, Thiem e Zverev; in campo femminile la giapponese Osaka precede la Pliskova, la Halep, la Bertens e la Kerber.