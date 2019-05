Prof sospesa:studenti,'Sospendici tutti'

(ANSA) - PISA, 21 MAG - Alcuni studenti e docenti di Pisa hanno aderito all'iniziativa 'Teacher pride' lanciata dai docenti del liceo Anco Marzio di Ostia (Roma) per esprimere vicinanza alla docente palermitana Rosa Maria Dell'Aria sospesa per un lavoro studentesco nel quale si è ravvisata una critica all'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Alle ore 11 in alcuni licei pisani i docenti hanno letto insieme ai ragazzi gli articoli 21 e 33 della Costituzione.

Su cancellate di scuole invece l'organizzazione studentesca Rete degli studenti medi ha esposto striscioni con la scritta: "Nessuna censura sulle nostre idee: sospendici tutti". Gli striscioni hanno campeggiato alcuni minuti durante l'orario di ingresso degli studenti prima di essere rimossi in ossequio alla normativa che vieta l'esposizione di cartelli politici sulle cancellate degli istituti scolastici.