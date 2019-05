Vescovo, Salvini non può dirsi cristiano

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - "Non possiamo più stare zitti di fronte alle sparate di un ministro sempre più arrogante". Così il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, dopo che Salvini ha esibito il rosario a un comizio. "Non possiamo più permettere che ci si appropri dei segni sacri della nostra fede per smerciare le proprie vedute disumane, antistoriche e diametralmente opposte al messaggio evangelico. Chi è con lui non può dirsi cristiano perché ha rinnegato il comandamento dell'amore" ha concluso Mogavero che stamane partecipa all'assemblea dei vescovi italiani a Roma.