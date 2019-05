Sanità: in ospedale Partinico 20 microinfusori insulina

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Dopo mesi di attesa, si sblocca la consegna di venti microinfusori di insulina Minimed 670G dell'azienda americana Medtronic destinati ai diabetici di tipo 1 palermitani. Il nuovo impianto, che si avvicina molto a un pancreas artificiale, ha già segnato benefici terapeutici per i pazienti con diabete mellito autoimmune. La pompa è in grado di erogare insulina in modalità automatica, grazie al nuovo sensore Guardian 3, che trasmette non stop i valori della glicemia interstiziale al nuovo apparecchio. I microinfusori sono stati forniti dall'azienda distributrice dei prodotti Medtronic, Zp Medizin srl, e consegnati al reparto di diabetologia dell'ospedale di Partinico diretto dal professore Vincenzo Provenzano, che ha provveduto a impiantarli nei pazienti con elevata esperienza nella gestione dei microinfusori. In un ambiente condiviso dell'ospedale di Partinico si sono ritrovati pazienti, medici e tecnici, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza e l'utilizzo delle nuove tecnologie contro il diabete. "Questo è l'ospedale che vorrei - ha commentato Provenzano - un posto dove si incontrano medicina, tecnologia ed esperienza; dove il confronto trova terreno fertile per la ricerca di soluzioni condivise, e per far fronte a una patologia che oggi colpisce una grossa parte della popolazione mondiale".(ANSA).