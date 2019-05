Indagato il comandante della Sea Watch

(ANSA)- LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 20 MAG - La Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il comandante della nave Sea Watch 3: Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza nel momento del sequestro probatorio della nave della Ong. Centore sarà interrogato domani, anticipa l'avvocato Alessandro Gamberini, che lo assiste assieme al collega Leonardo. "Al momento - spiega il penalista - ci risulta indagato soltanto il comandante. Oggi sarò in Sicilia e domani ci presenteremo dai magistrati per spiegare le nostre ragioni". Il procuratore Luigi Patronaggio, già ieri sera, aveva annunciato che "si valuteranno le responsabilità della Ong".

Sull'isola, giunti venerdì per coordinare le indagini sul precedente caso della Mare Jonio, sono ancora presenti il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Alessandra Russo.