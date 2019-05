Beni Culturali: al via progetto #SmartEducationUnescoSicilia

(ANSA) - CATANIA, 20 MAG - Il Progetto: Scuola e comunicazione per i Siti Unesco della Sicilia è stato presentato a Catania nell'ambito della manifestazione "La notte dei Musei 2019", svoltasi presso l'Istituto Ardizzone-Gioeni e organizzata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. E' un percorso formativo, finanziato dal MiBAc, per la valorizzazione dei Siti Unesco. L'acronimo del progetto è declinato in: #SmartEducationUnescoSicilia - Cinque sensi per sette Siti.

Nell'ambito del progetto stata allestita una mostra con pannelli divulgativi per illustrare le attività formative, con la presenza dei giovani, coinvolti nei Laboratori sperimentali dedicati all'accessibilità di persone disabili e all'inclusività. Tra di loro anche giovani extracomunitari, assistiti dalla Comunità di S. Egidio di Catania, che partecipano al laboratorio del gusto, seguiti dai docenti dell'Istituto Alberghiero. Un laboratorio di grafica d'arte è stato invece attivato presso i locali dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Il progetto vede infatti il coinvolgimento di Istituzioni accademiche e Enti formativi e nasce con l'obiettivo di creare, per la prima volta in Sicilia, una sinergia tra i sette Siti iscritti alla World Heritage List. Il percorso formativo dà ampia rilevanza al tema dell'accessibilità grazie all'utilizzo di forme di comunicazione immediate e alla realizzazione di attività inclusive, attraverso l'integrazione di processi culturali e sociali. Principali protagonisti sono giovani e adulti, accomunati tra loro da diverse esperienze di vita, invitati alla comprensione del valore culturale, storico-artistico, naturalistico ed estetico-percettivo dei sette Beni Unesco. Nell'ambito del progetto tutti i Siti vengono spiegati attraverso percorsi multisensoriali, collegati ad ogni bene e al territorio di appartenenza, messi in relazione alla storia, al folklore e alle tradizioni, fruibili tramite un sito-web e una smart-app, in grado di identificare gli interessi individuali degli utenti. (ANSA).