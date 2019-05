Alice nel teatro delle meraviglie, alunni scuole al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Torna in scena al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo Alice nel teatro delle meraviglie di Silvia Ajelli, per una recita speciale offerta ai bambini delle scuole palermitane dalla Fondazione Tommaso Dragotto, sponsor del Biondo con l'azienda Sicily by Car. L'appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle ore 10:00. In scena, insieme a Silvia Ajelli, che cura anche la regia, sono Stefania Blandeburgo, Pietro Massaro e la Piccola Banda di Alice composta dai musicisti Dario Compagna, Giacomo Di Domenico e Daniele Tesauro.

Le scene e i costumi sono di Alfio Scuderi. Alice nel teatro delle meraviglie - ispirato alla celebre romanzo di Lewis Carroll - è uno spettacolo che si rivolge ad un pubblico di bambini dai 5 agli 8 anni, pensato per fare avvicinare i più piccoli al teatro, ma che coinvolge nel gioco anche le loro famiglie. Al loro ingresso i bambini incontrano Alice e subito cominciano le avventure: smarrita in un mondo magico dove tutto può accadere, Alice fa incontri meravigliosi e il pubblico procede alla scoperta di nuovi luoghi e di nuovi personaggi. Nel teatro delle meraviglie, infatti, Alice e il pubblico incontrano personaggi diversi: il Coniglio Bianco, il Topo, il Bruco, il Gatto, il Cappellaio matto, la Finta Tartaruga e la Regina di Cuori. Alla Corte della Regina di Cuori, il viaggio di Alice si rivela un sogno, ma i personaggi non svaniscono come nei sogni, scendendo in sala per incontrare e salutare i bambini. (ANSA).