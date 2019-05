Prof sospesa: Di Maio, subito reintegro

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "Spero che questa professoressa possa essere reintegrata il prima possibile". Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine di un incontro con gli imprenditori alla Steel di Carpi (Modena), rispondendo a una domanda sull'insegnante di Palermo, sospesa dal servizio.

"Secondo me - ha aggiunto - il ministero dell'università e dell'istruzione si deve occupare dell'edilizia scolastica, del fatto che le nostre scuole stanno crollando e poi, come dico sempre ai nostri ragazzi: 'Pensate con la vostra testa sempre, portate avanti le vostre idee'". Il leader del Pd Nicola Zingaretti dice: "I democratici si batteranno tutti i giorni perché questa insegnante torni a scuola, nessuno si permetta di chiudere spazi di libertà e ricordiamo che in Italia esiste il reato di apologia del fascismo".