Scuola: Costituzione, alunni siciliani vincono premio Camera

(ANSA) - SANTA MARGHERITA BELICE (AGRIGENTO), 17 MAG - gli studenti della VC della scuola primaria Don Bosco dell'Istituto Comprensivo. G. Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belice, hanno ricevuto a Roma, presso Palazzo Montecitorio, il premio come primi classificati al concorso Parlawiki, indetto dalla Camera dei Deputati in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Gli alunni si sono aggiudicati il primo premio tra centinaia di scuole partecipanti in tutta Italia, con il video "A suon di Costituzione" in cui hanno ballato e cantato un testo da loro scritto sui dodici Principi fondamentali della Carta Costituzionale. Individuato da una apposita commissione tra i cinque lavori finalisti, il video è stato decretato primo vincitore assoluto dopo una votazione online. Nella nota pervenuta al dirigente scolastico dalla struttura organizzativa della Camera, per comunicare la vittoria dei giovanissimi alunni, il ringraziamento per il contributo dato dall'Istituto all'iniziativa e le congratulazioni agli insegnanti e agli alunni partecipanti. Alla cerimonia di premiazione, alla presenza del Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, nella mattinata del 16 maggio, presso la Sala Aldo Moro, erano presenti tutti gli alunni della V C accompagnati dal Dirigente scolastico, Girolamo Piazza, dall'insegnante Maria Calasanzio, referente del Progetto, e dalla collaboratrice del dirigente, l'insegnante Lina Femminella. Ai vincitori, andati tutti a Roma grazie anche al contributo dell'Associazione Mnemosine, è stata consegnata una targa di riconoscimento del risultato conseguito, nonché una selezione di pubblicazioni edite dalla Camera dei Deputati.(ANSA).