Da collegio Garanzia no a Palermo, via a playoff B

Il Collegio di Garanzia dello Sport dà il definitivo via libera ai play-off di Serie B. Con decreto monocratico il presidente Franco Frattini ha rigettato il ricorso del Palermo contro l'ordinanza della Corte Federale d'Appello, che ieri aveva deciso di non rinviare l'avvio dei playoff in attesa della discussione nel merito del ricorso presentato dalla società rosanero, retrocessa all'ultimo posto del campionato di Serie B dalla sentenza del Tfn. Stasera, dunque, Spezia e Cittadella scenderanno in campo alle 21 nel primo match del primo turno del play-off.