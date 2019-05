Rifiuti in stradina centro storico, aumenta cumulo

I rifiuti che alcune persone incivili gettano in vicolo della Guardiola aumentano e bloccano il passaggio nella strada in pieno centro storico che collega via Giovanni Meli a piazza sant'Andrea dove sorge la bellissima chiesa di sant'Andrea degli Aromatai. Nei giorni scorsi la "montagna" aveva bloccato il passaggio di alcuni turisti che sono dovuti tornare indietro. Poi alcune persone hanno spostato i rifiuti creando un varco. La Rap non è ancora intervenuta per togliere l'immondizia. L'azienda dei rifiuti nelle settimane scorse ha tolto i cumuli sempre in vicolo della Guardiola ma dopo alcuni giorni puntualmente qualcuno accatasta immondizia nella stradina.

Anche in uno degli angoli del complesso monumentale della chiesa di San Domenico, a poche decine di metri dal vicolo, vi è una montagnola di rifiuti. L'immondizia viene gettata da alcune persone della zona nel punto dove prima erano posizionati i cassonetti dei rifiuti. Da quando è stata attivata la raccolta differenziata i cassonetti sono stati tolti ma le persone continuano a buttare i rifiuti nello stesso punto senza rispettare i turni di raccolta.