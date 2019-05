Calcio: serie B, rigettata richiesta sospensiva Palermo

E' stata rigettata dalla corte d'Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B, avanzata dal Palermo dopo la retrocessione in C decisa dal tribunale federale. Lo apprende l'Ansa. "Di fronte ad un sistema degli organi giudicanti del calcio viziato da un evidente conflitto di interessi, restiamo in attesa di conoscere se esistono e quali sono gli annunciati provvedimenti del Governo nazionale per evitare che la città e lo sport a Palermo subiscano quello che non può che definirsi uno scippo", dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando