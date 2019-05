Tennis, a Palermo torna il Ladies Open

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il grande tennis torna a Palermo a 6 anni dall'ultima edizione degli Internazionali di Sicilia del Country Time Club. Dal 20 al 28 luglio le migliori giocatrici del mondo, tra cui la numero 4 Kiki Bertens, si presenteranno sui campi in terra rossa del circolo di viale dell'Olimpo che per l'occasione è stata realizzata al Country Club la nuova arena da 2.200 posti. La 30esima edizione del Palermo Ladies Open è stata presentata alla Presidenza del Consiglio a Roma, alla presenza del Sottosegretario con delega allo Sport Giorgetti, del numero uno della Federtennis Binaghi, del sindaco di Palermo Orlando. "E' un momento particolare per il tennis italiano -ha detto Giorgetti- gli Internazionali a Roma, Torino che ha vinto gli Atp e Palermo che ha l'ambizione di rinverdire i fasti del torneo femminile. Quando mi è stata presentata questa possibilità ho subito caldeggiato l'iniziativa. Il movimento del tennis italiano è in crescita, con qualche rampante campione che arriverà giusto in tempo per Torino".