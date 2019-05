Rifiuti in stradina, turisti non passano

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - I rifiuti, che alcune persone evidentemente incivili, lasciano in vicolo della Guardiola hanno formato una "montagna" che ieri ha bloccato il passaggio di alcuni turisti che sono dovuti tornare indietro. Poi alcune persone hanno spostato i rifiuti creando un varco. Vicolo della Guardiola è in pieno centro storico e collega via Giovanni Meli a piazza sant'Andrea dove sorge la bellissima chiesa di sant'Andrea degli Aromatai. La Rap dopo preleva i rifiuti gettati nella stradina (dove vige la differenziata) di tanto in tanto ma qualche abitante della zona puntualmente butta nel vicolo sacchi di spazzatura e ingombranti creando una mini discarica. (ANSA).