Non convalidato sequestro Gdf Mare Jonio

La procura di Agrigento non ha convalidato il sequestro preventivo della nave Mar Ionio, eseguito venerdì scorso d'iniziativa dalla Guardia di Finanza.

L'imbarcazione aveva soccorso, in acque internazionali, un gruppo di migranti che viaggiavano su un gommone in avaria. I pm, però, hanno disposto il sequestro probatorio della nave: decisione finalizzata ad effettuare altri accertamenti. La notizia è confermata dal legale della Ong "Mediterranea", Fabio Lanfranca.