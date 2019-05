N.1 Venezia, niente playout un sollievo

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAG - "Non posso negare che l'ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo". Lo dice il Presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina sulla sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale che riguarda il Palermo. "Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta degli illeciti debba pagarne le conseguenze - aggiunge -. Questo è un discorso che vale per chiunque, non solo per il Palermo. Oggi la giustizia sportiva ha condannato i rosanero alla retrocessione. Ogni altra sentenza incoraggerebbe i club a non rispettare le norme e questa è una cosa che il mondo del calcio così come una società civile non si possono permettere". Il Venezia attende quindi "fiducioso gli sviluppi dei prossimi giorni ma finchè non ci sarà una sentenza definitiva - conclude - noi dobbiamo rimanere concentrati sui playout ed allenarci al massimo per arrivare preparati a quell'appuntamento qualora si verificasse".