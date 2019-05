"Inammissibile deferimento Zamparini"

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il tribunale federale nazionale della Figc, che ha retrocesso in Serie C il Palermo per illecito amministrativo, ha anche dichiarato "inammissibile" il deferimento nei confronti di Maurizio Zamparini, all'epoca dei fatti presidente del cda rosanero, accogliendo la richiesta dei suoi legali che avevano contestato il mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio del diritto di difesa.