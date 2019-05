Europee:Verdi, con noi per salvare Terra

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - "Il voto alla lista Europa Verde non è un voto inutile". Lo hanno ribadito oggi a Cagliari i candidati nella circoscrizione Isole Nadia Spallitta ed Egidio Trainito illustrando il programma elettorale in vista delle elezioni del 26 maggio, con particolare riferimento a Sardegna e Sicilia. Presente anche Paolo Melis, in corsa alle comunali di Cagliari con una lista che sosterrà la candidata sindaca del centrosinistra Francesca Ghirra.

"Molti dicono che, essendo difficile raggiungere la soglia del 4%, scegliere noi significa disperdere le preferenze. Ma in tutta Europa il movimento ha dimensioni importanti, votare noi significa dargli più forza", ha chiarito Trainito, origini venete ma gallurese d'azione e per tanti anni impegnato nella divulgazione scientifica per la trasmissione di Rai 1 Linea blu.

Il contrasto al cambiamento climatico è il tema cavallo di battaglia della lista.