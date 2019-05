A Palermo best in show un cane Maltese

Si chiama "Cinecittà" ed è un Maltese di quasi due anni: è lui il vincitore del "Best in Show", il "miglior cane in gara" fra gli oltre 1.300 che hanno preso parte sabato e domenica alla 68esima ssposizione internazionale canina di Palermo, organizzata dal "Kennel Club nella struttura equestre del Parco della Favorita.

Al secondo posto si è classificato "Deep Impact", un Border Collie, mentre al terzo posto si è piazzata "Leonia" un esemplare di Cane Corso Italiano.

"Anche quest'anno abbiamo confermato la nostra crescita in termini di iscritti, partecipanti e pubblico - dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club - ringrazio l'amministrazione comunale, gli sponsor e quanti hanno permesso la riuscita di questa manifestazione che ha messo al centro l'amore e la passione per la cinofilia".