Tram su scooter, un ferito a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - In un incidente stradale tra il tram e uno scooter all'altezza di via Maresciallo Armando Diaz a Palermo è rimasto ferito il motociclista, G.P. 53 anni, che è stato portato all'ospedale Civico. Secondo una prima ricostruzione il conducente dello scooter avrebbe attraversato il passaggio destinato ai pedoni alla guida del mezzo a due ruote. Nonostante la brusca frenata l'autista dell'Amat non è riuscito a evitare l'impatto che ha danneggiato il parabrezza del tram. Esercizio limitato per il servizio sulla linea 1, transito sospeso temporaneamente nel tratto compreso tra via Diaz e via Amedeo d'Aosta.