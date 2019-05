Turista ad albergatore di Lipari: "Sono di colore è un problema?"

La turista olandese di colore ha prenotato con i due figli un soggiorno a Lipari e arriverà a fine mese. La prenotazione è confermata dal "patron" del B&B "Mamma Mia", Luigi Torretta, ancora incredulo dopo che la turista gli aveva inviato una mail preoccupata, essendo di colore, considerato il clima politico e le notizie che giungono dall'Italia sui migranti. La notizia è stata pubblicata su diversi siti d'informazione.

"Ho una piccola domanda - ha scritto la vacanziera - parlando con i miei colleghi, mi è stato detto che devo preoccuparmi di possibili problemi legati al colore a causa di una certa tendenza della Destra in Italia dettata dall'arrivo di persone sui barconi". L'operatore turistico l'ha tranquillizzata e la donna ha subito bloccato la sua vacanza di una settimana e ora non vede l'ora di godersi le bellezze delle Eolie.

Il presidente di Federalberghi isole minori della Sicilia, Christian Del Bono, dice: "È auspicabile moderare i toni di quelli che si spera siano soltanto degli scomposti annunci dettati dalla campagna elettorale ma che però rischiano di avere un riverbero sull'immagine del nostro paese. Un posto di accoglienza come l'Italia non può correre il rischio di passare nemmeno lontanamente come potenzialmente razzista e xenofobo".