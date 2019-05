Scuola Acqua, corsa e raccolta rifiuti

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - A Scuola di Acqua, progetto didattico promosso da Gruppo Sanpellegrino con Nestlé Vera, porta il cosiddetto plogging nelle scuole primarie italiane, all'insegna del jogging e del rispetto per l'ambiente.

Incentivare nelle nuove generazioni comportamenti quotidiani sempre più responsabili è l'obiettivo educativo di questa originale esperienza che porta al running un'impronta biologica nonché ecologica, coniugando la corsa e la raccolta dei rifiuti, il divertimento alla responsabilità, per grandi e bambini. E proprio oggi, oltre 160 bambini delle scuole primarie di Palermo sono stati protagonisti di una mattinata all'insegna del lavoro di squadra per pulire e restituire la bellezza alla Spiaggia di Vergine Maria, affiancati dai volontari di Retake Palermo, associazione che promuove il decoro urbano, il volontariato e l'educazione, con il supporto di Scuola Attiva Onlus, ideatrice del progetto A scuola di acqua, e con il patrocinio, fra gli latri, del Comune di Palermo.