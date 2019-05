Mostre: "eros dei segni", opere a china di Esperanza

Si intitola "L'eros dei segni" la selezione di recenti disegni a china dell'artista messicano Juan Esperanza. Ls mostra sarà esposta nel museo del disegno, via Mogia, 8 a Palermo. Inaugurazione, domenica 12 maggio, alle ore 18. "I disegni essenziali di Juan, appositamente realizzati per questa mostra, - dice il critico Nicolò D'Alessandro - restituiscono, come avviene in tutta la sua produzione artistica, il senso del non conosciuto, dei suoi gioiosi enigmi, dei suoi orrori. Un atto generoso, il suo, ma nello stesso tempo severo, dissimulato da un'apparente semplificazione delle forme, che ambiscono alla purezza e alla libertà. Juan non parla di bellezza, ma affronta consapevolmente lo scoglio della verità".

All'inaugurazione l'attrice Emanuela Davì leggerà il brano "La casa sulla collina" di D'Alessandro.