Vino: al via Sicilia en primeur a Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 9 MAG - Sicilia en Primeur, organizzate da Assovini Sicilia con Soste di Ulisse come partner, torna a Siracusa dopo 10 anni per la sedicesima edizione e, arrivando dopo Prowein e Vinitaly, chiude gli appuntamenti più importanti dell'anno per le aziende del vino siciliane. Oggi la giornata di apertura è anche dedicata alle cinque masterclass guidate dai master of Wine, consulenti appartenenti alla associazione più esclusiva di esperti di vino esistente al mondo. Le Masterclass sono sui temi: Vigne e vini vista mare, I vini che nascono lungo le coste; A spasso nel tempo, Capacità di invecchiamento dei vini siciliani; Doc Sicilia, Il Nero d'Avola e il Grillo, ma non solo. La DOC dei record; Etna, territorio in continua evoluzione, Fertili suoli vulcanici che sorprendono; Piccole Denominazioni dalla grande storia, Doc meno note tutte da scoprire; Rita Cedrini, antropologa già docente dell'Università di Palermo, chiuderà la prima giornata di lavori con un intervento sulla Sicilia e il suo ricchissimo patrimonio artistico -culturale chiarendo definitivamente la relazione esistente fra Patrimoni Culturali e culture produttive locali.(ANSA).