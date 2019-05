Omicidio commercialista:conosceva killer

Proseguono le indagini sull'omicidio di Antonio Di Liberto, commercialista di Belmonte Mezzagno (Pa) freddato ieri nei pressi dell'abitazione con sei colpi esplosi da una semiautomatica calibro 7,65. I carabinieri hanno sentito nella notte parenti, amici e anche i colleghi di lavoro degli studi di Belmonte Mezzagno e Misilmeri. Almeno venti i dipendenti nei due studi in cui erano domiciliate diverse società siciliane. E' proprio sulle attività professionali della vittima si concentrano le indagini per cercare il movente di un delitto che, per le modalità di esecuzione, sembra di matrice mafiosa. Secondo gli inquirenti la vittima, fratello dell'ex sindaco e cugino del boss pentito Filippo Bisconti, avrebbe conosciuto chi gli ha sparato. L'auto di Diliberto era ancora accesa quando sono arrivati i carabinieri. Essendo un veicolo con le marce automatiche secondo gli inquirenti è stato il commercialista ad arrestare la macchina, circostanza che farebbe pensare che si sia fermato a parlare con l'assassino.