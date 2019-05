Motopesca con 6 t tabacchi, 5 arresti

La Gdf, in cooperazione con il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, ha sequestrato 610 casse di sigarette di contrabbando provenienti dalla Tunisia per oltre 6 tonnellate, in un peschereccio fermato nel canale di Sicilia. Sono stati arrestati i cinque membri dell'equipaggio tunisina.

L'imbarcazione, un motopesca di circa 15 metri, è stata intercettata l' 1 maggio, a 6 miglia dalla costa, nel corso di una attività di pattugliamento delle coste trapanesi. A bordo i finanzieri hanno scoperto l'ingente quantitativo di sigarette di contrabbando di marca "Royal", "Time" e "Oris".