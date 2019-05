Frode su fondi agricoltura, 36 denunce

(ANSA) - PALERMO, 9 MAG - La Guardia di Finanza di Castelvetrano (Tp) ha denunciato 36 persone per falso e truffa aggravata per frodi su fondi destinati all'agricoltura. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia di un cittadino della Valle del Belìce che aveva deciso di riavviare la sua impresa agricola. Quando ha presentato le istanze per l'ottenimento degli aiuti comunitari ha scoperto che alcuni suoi terreni erano già condotti da un'altra ditta a lui sconosciuta. La Gdf ha scoperto che altre persone, per ottenere indebitamente le contribuzioni, hanno trasmesso all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura atti e attestazioni falsi sulla titolarità del diritto di proprietà o altri diritti reali su terreni agricoli.

I fascicoli aziendali falsi, riguardanti terreni per oltre 6.000 ettari, hanno consentito di ottenere fraudolentemente titoli per un valore economico complessivo di 720 mila euro e contributi per un importo complessivo di circa 1,7 milioni di euro, dicono i militari.