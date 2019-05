Di Maio, 1 mld per giovani coppie

"Destinerò un miliardo di euro che avanza dal reddito di cittadinanza alle famiglie che hanno bambini e alle giovani coppie che vogliono fare figli". Così il vice premier Luigi Di Maio, a Palermo.

Il leader del M5s ha anche detto: "La vera natura del Pd è quella di difendere privilegi e perseguire interessi personali: è per questo che il governo deve andare avanti. Questa gente che sia Pd o Forza Italia deve stare all'opposizione, perché in maggioranza continuerà a sperperare i nostri soldi per i loro privilegi".