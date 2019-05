Boxe: Invernizio positivo per cannabis

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il pugile Francesco Invernizio, siciliano di Vittoria di 27 anni, muratore nella vita di tutti i giorni, è risultato positivo "alla sostanza THC Metabolita" (quindi cannabis) a seguito di un controllo disposto da Nado Italia al termine del match del 12 aprile scorso valido per il titolo italiano dei pesi Superpiuma. Lo rende noto un comunicato di Nado Italia.

L'incontro si era svolto sul ring del PalaGolfo di Follonica, e Invernizio aveva perso per abbandono alla quarta ripresa contro il pugliese Giuseppe Carafa. Ora il fighter siciliano, fa sapere Nado Italia, è stato sospeso in via cautelare.