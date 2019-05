Premi: il "Joe Petrosino" consegnato a New York a Pif

(ANSA) - PALERMO, 7 MAG - Nell'ambito dell'Annual awards dinner, organizzato dall'Associazione Joe Petrosino USA, è stato consegnato a New York, presso Russo's on the Bay di Howard Beach nel Queens, il premio Associazione Joe Petrosino Sicilia. La seconda edizione del premio è stata conferita al palermitano Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, per la sua attività di conduttore televisivo, autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico.

La presidentessa dell'associazione Joe Petrosino Sicilia, Anna Maria Corradini, ha consegnato il premio alla presenza, oltre che di numerosi italo-americani, del presidente dell'Associazione Joe Petrosino New York, Bob Fonti. La motivazione del riconoscimento è legata alla realizzazione del film "La mafia uccide solo d'estate", dove con ironia e un linguaggio innovativo, sarcastico ma sferzante, Pif è riuscito a trasmettere il significato del terribile fenomeno mafioso senza risultare retorico.

Il premio assegnato nella prima edizione allo scrittore statunitense Stephan Talty, autore del libro "The black hand", viene conferito a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che con le loro opere abbiano contribuito a promuovere il messaggio contro ogni forma di violenza.

L'associazione Joe Petrosino Sicilia ha recentemente stipulato un protocollo d'intesa con l'assessorato regionale siciliano all'Istruzione e alla formazione e con l'Ersu Palermo per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani.(ANSA).