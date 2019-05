Musica: Guccini al Conservatorio Palermo

(ANSA) - PALERMO, 7 MAG - Il 10 e l'11 maggio Francesco Guccini sarà al Conservatorio di Palermo per un progetto curato dalla Scuola di composizione, coordinata da Marco Betta e Fabio Correnti. Saranno due giorni intensi per il cantautore che venerdì alle 10, in Sala Ferrara, incontrerà la stampa e, subito dopo, i docenti e gli allievi. Sempre venerdì, alle 17, Guccini incontrerà gli studenti universitari allo Steri e presenterà con Gabriella Fenocchio il suo libro "Francesco Guccini - Canzoni".

L'ultima iniziativa, dal titolo "Il Conservatorio interpreta Guccini", che vedrà allievi e docenti del Conservatorio misurarsi con la musica del celebre cantautore, è previsto sabato alle 11 al Politeama Garibaldi. Il progetto ha coinvolto la Scuola Jazz, l'Orchestra a plettro, la Balarm Sax Orchestra, l'Ensemble di musica contemporanea e il Coro di voci bianche dell'Istituto.

Guccini troverà troverà al Conservatorio una sorpresa curata da aziende delle Madonie e una scultura di cioccolato realizzata dal maestro Nicola Fiasconaro.